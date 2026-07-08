В аварии с легковушкой на Театральной площади Саратова разбился самокатчик

В Саратове 7 июля произошло две аварии с участием средств индивидуальной мобильности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первое ДТП случилось в 8:45 у дома № 13 на Театральной площади: автомобиль «Лада Гранта» под управлением водителя 1982 года рождения столкнулся с электросамокатом, за рулём которого находился 18-летний молодой человек.

Второй инцидент произошёл в 11:00 на проспекте Энтузиастов, 25/24 — 23-летний самокатчик, предположительно курьер службы доставки, перевернулся на своём устройстве.

Оба пострадавших с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства происшествий выясняются.

Ольга Сергеева