Росфинмониторинг внёс жительницу Энгельса в список террористов и экстремистов.

Отметим, что меньше двух месяцев назад девочке исполнилось 16 лет. Ведомство отмечает, что у властей есть информация о её причастности к терроризму.

Предположительно, речь идёт о студентке, которая подожгла полицейский автомобиль в Энгельсе в начале ноября. В ГУ МВД по Саратовской области рассказывали, что она стала жертвой мошенников, которые убедили её совершить террористический акт под угрозой уголовного преследования.

В целом Росфинмониторинг во время последнего редактирования списка внёс в него 46 человек, а исключил оттуда всего пятерых.