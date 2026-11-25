Под Саратовом построят яйцесклад с роботизированной сортировкой за 60 миллионов рублей.

В Аткарском районе Саратовской области реализуют проект по строительству яйцесклада. Об этом сообщает сегодня, 25 ноября, министерство инвестиционной политики региона.

Склад в Аткарске будет работать с автоматической системой яйцесбора и сортировочной машиной. Объём инвестиций в проект — 60 миллионов рублей. На сегодняшний день завершено возведение помещения яйцесклада, закуплено оборудование для роботизации процесса сортировки, также проводится его поэтапный ввод в эксплуатацию.

Напомним, Саратовская область входит в пятёрку лидеров Приволжского федерального округа по производству яиц. По итогам 2025 года во всех категориях хозяйств региона произвели почти 1,25 млрд яиц — на 18,6% больше, чем годом ранее, а самообеспеченность населения местным яйцом почти вдвое превышает потребность.