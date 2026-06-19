На пляже в Саратове утонул нырявший с пирса подросток

В Волге на пляже в Саратове 18 июня утонул подросток 2013 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в областную службу спасения. Было известно, что вблизи улицы 2-й Садовой на пляже утонул несовершеннолетний.

Прибывшие на место водолазы в ходе поиска обнаружили тело погибшего. Его извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе, рассказали в облспасе.

На месте также работают сотрудники полиции и следственного комитета. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Служба спасения Саратовской области настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности на воде в летний период. Всегда будьте рядом с ребёнком, особенно если он находится в воде. Лучше всего заходить в воду вместе с детьми и учить их плавать под вашим контролем. В экстренной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112», — напомнили в ведомстве.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина по факту гибели ребёнка организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела следователи не обнаружили.

В региональной прокуратуре уточнили, что мальчик отдыхал на пляже с друзьями. Он нырял в воду с пирса.

«В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства случившегося. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту», — пояснили в прокуратуре.

Это уже не первый случай гибели на воде с начала открытия купального сезона. Ранее в Вольске утонул 14-летний подросток из Казахстана.

Ольга Сергеева