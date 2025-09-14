Девушка ночью опрокинула «Ниву» и отправилась в больницу с пассажиром

В ночное время 13 сентября на трассе Пугачев – Перелюб произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Нива Тревел».

По предварительной информации ГАИ, 20-летняя автомобилистка не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В результате инцидента травмы получили как сама юная автоледи, так и её 17-летний пассажир. Обоих пострадавших оперативно доставили в ближайшее медучреждение для оказания необходимой помощи.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Ольга Сергеева