Казачий клуб под Саратовом изучает археологическое наследие

В военно-патриотическом клубе «Шашка» Петровского казачьего общества дан старт новому социальному проекту.

Участникам представили презентацию об уникальном прошлом Петровского края Саратовской области. Главная тема — местные археологические объекты и работа над «Археологической картой района».

Осенью запланированы экспедиции для личного изучения артефактов. Итогом работы станет создание коллективной «живой летописи» края, отражающей непрерывную связь поколений от древнейшего прошлого до настоящего времени, — отметили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.

Наталья Мерайеф