В регионе состоялся V Межрегиональный фестиваль татарской культуры



В Петровском районе Саратовской области провели V межрегиональный фестиваль татарской песни и музыки «Ай, былбылым».

Фестиваль стал доброй традицией и визитной карточкой района. Коллективы из Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей исполнили старинные и современные татарские песни.

Гости фестиваля смогли насладиться национальной хореографией, посетить ярмарку ремесел, попробовать блюда татарской кухни и принять участие в работе интерактивных площадок. Об этом информирует министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

Наталья Мерайеф