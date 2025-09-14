В регионе состоялся V Межрегиональный фестиваль татарской культуры

В Петровском районе Саратовской области провели V межрегиональный фестиваль татарской песни и музыки «Ай, былбылым».
Фестиваль стал доброй традицией и визитной карточкой района. Коллективы из Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей исполнили старинные и современные татарские песни.
Гости фестиваля смогли насладиться национальной хореографией, посетить ярмарку ремесел, попробовать блюда татарской кухни и принять участие в работе интерактивных площадок. Об этом информирует министерство внутренней политики и общественных отношений региона.
Наталья Мерайеф