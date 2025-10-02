В Саратовской области осенью резко подорожали бензин и дизтопливо

В Саратовской области зафиксирован рост стоимости всех видов автомобильного топлива.

Согласно данным Росстата за 22-28 сентября, средняя цена литра бензина увеличилась на 1,78 рубля, достигнув 65,27 рубля.

Наиболее значительно подорожал АИ-92 — на 2,40 рубля (до 63,25 руб/л). Стоимость АИ-95 выросла на 73 копейки (67,52 руб/л), АИ-98 — на 10 копеек (86,05 руб/л). Дизельное топливо подорожало на 1,86 рубля, достигнув 70,86 рубля за литр.

Цены на АИ-92 и АИ-95 в регионе остаются самыми высокими в Приволжском федеральном округе. В минпромэнерго объяснили эту ситуацию рыночными факторами, указав на зависимость розничных цен от биржевых котировок на СПбМТСБ.

Ольга Сергеева