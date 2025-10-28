Девять современных пешеходных переходов установят у школ Энгельса

В Энгельсе реализуется комплекс мер по повышению безопасности на дорогах.

Совместно с ГАИ выявляются аварийно-опасные участки, где устанавливаются камеры видеофиксации, дорожные знаки и наносится разметка.

Впервые в регионе в городе появятся приподнятые пешеходные переходы. Первый будет оборудован у школы № 1, а до конца года планируется установить 9 таких конструкций возле образовательных учреждений.

Также по просьбам жителей запланирован монтаж светофоров с кнопкой вызова на проспекте Ф. Энгельса и в Восточном переулке. Дано поручение усилить профилактические меры для защиты всех участников дорожного движения.

Ольга Сергеева