В Саратове по инициативе Володина планируется масштабная реконструкция артиллерийского училища

Вячеслав Володин посетил Саратовское высшее артиллерийское командное училище в рамках рабочего визита в регион.

О результатах визита спикера ГД в Саратовскую область проинформировали его помощники.

Ранее политик дал обещание оказать всестороннюю поддержку этому военному учебному заведению. Особое внимание уделяется совершенствованию физической подготовки будущих офицеров. В этих целях на территории училища были проведены работы по замене асфальтового покрытия спортивных площадок, установлены современные тренажеры для занятий на открытом воздухе, а также приобретено необходимое спортивное оборудование.

В перспективе руководством запланирована масштабная реконструкция всего учебного комплекса.

