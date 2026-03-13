Диетолог из Саратова предупредила об опасности резкого перехода на постное меню

Резкая смена привычного рациона, с которой сталкиваются многие верующие в период поста, способна нанести вред организму.

Как без последствий для здоровья перейти на растительное питание, рассказала ассистент кафедры терапии Саратовского медуниверситета Надежда Михель.

По словам специалиста, ключевая ошибка постящихся — голодание. Врач рекомендует питаться дробно, 4–5 раз в день, и строго соблюдать питьевой режим. Жиры полностью исключать не стоит: достаточно трёх–четырёх ложек растительного масла в сутки и небольшой горсти орехов.

Основу меню должны составлять сложные углеводы: цельнозерновые каши, овощи, квашеная капуста, свёкла, морковь. А вот налегать на макароны, хлеб и сладости, пытаясь компенсировать отсутствие мяса, опасно — это прямой путь к лишним килограммам, подчёркивает Михель.

На первое диетолог советует овощные, грибные супы или борщ, на второе — гречку, киноа, рис с грибами, тушёные овощи или блюда из бобовых.

Важно не забывать и о физической активности. Но если во время тренировок появляются слабость или тахикардия, нагрузку лучше снизить.

Медик напоминает: строгий пост противопоказан детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Перед изменением рациона она советует обязательно проконсультироваться с врачом.

Алиса Эай