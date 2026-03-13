В Саратове экс-сотрудница маркетплейса попалась на краже золота с мехами и техники

Сотрудница пункта выдачи в Саратове оформила заказы на шубу и золото, а оплачивать не стала.

В Саратове полиция задержала 33-летнюю жительницу поселка Солнечный по подозрению в хищении товаров с маркетплейса на общую сумму свыше 207 тысяч рублей. Инцидент произошел в январе, когда женщина еще работала в одном из пунктов выдачи заказов.

По версии следствия, с 10 по 20 января подозреваемая через личный кабинет оформила несколько заказов: золотые украшения, планшет и куртку из меха песца. Полученный товар она забрала, не заплатив, после чего сдала его в комиссионные магазины. Вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

Личность злоумышленницы оперативно установили сотрудники полиции. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Часть ущерба — 50 тысяч рублей — она уже успела возместить.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). До суда она оставлена под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ольга Сергеева