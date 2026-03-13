Московский метрополитен судится с саратовским бизнесменом из-за буквы «М»

Арбитражный суд Саратовской области приступил к рассмотрению двух исков от ГУП «Московский метрополитен» к местному предпринимателю Александру Фролову.

Столичное предприятие обвиняет бизнесмена в неправомерном использовании своей фирменной символики.

Предмет спора — знаменитые логотипы в виде буквы «М». Первый иск был подан ещё в прошлом году, сумма претензий по нему составляет 1,1 миллиона рублей. Второй иск, поступивший в суд 4 марта, содержит аналогичные требования и также касается использования красной эмблемы метро.

Судебное производство по обоим делам уже запущено. Первое заседание по более раннему иску назначено на 17 марта. Разбирательство по второму заявлению состоится 6 апреля.

Ольга Сергеева