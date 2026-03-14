Диетолог объяснил, как не потерять белок в рационе во время поста

Врач рассказала, как избежать дефицита белка в Великий пост.

В период поста многие сталкиваются с нехваткой белка из-за отказа от животной пищи. Симптомами дефицита могут стать отеки, выпадение волос, ломкость ногтей, акне и упадок сил, рассказали в телеграм-канале «Саратов 24» со ссылкой на ассистента кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Надежду Михель.

Компенсировать потерю помогут растительные продукты. В рацион стоит включить бобовые (чечевицу, нут, фасоль, тофу), орехи (миндаль, кешью, грецкие), семена (льна, чиа, подсолнечника) и цельнозерновые крупы (киноа, гречку). Чтобы получить все незаменимые аминокислоты, их лучше комбинировать, например, рис с фасолью или хлеб с хумусом.

Важен и способ приготовления: вместо жарки выбирать тушение или запекание, бобовые замачивать на ночь. В разрешенные дни (Благовещение и Вербное воскресенье) полезно добавить морепродукты. Спортсменам врач советует протеиновые коктейли и витамины после консультации со специалистом.

