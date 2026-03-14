Мошенники используют новую схему с фальшивыми судебными повестками для обмана россиян

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными повестками в суд.

Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным ведомства, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками суда, и информируют о необходимости получить документы через портал Госуслуг. В ходе разговора они просят собеседника назвать код из СМС для подтверждения личности. Получив доступ к учетной записи, мошенники завладевают персональными данными и могут совершать противоправные действия.

Полиция рекомендует проверять любую информацию о судебных повестках и документах исключительно через официальные источники — суды, ГАС «Правосудие» или личный кабинет на Госуслугах, но не по ссылкам и номерам телефонов, которые называют неизвестные.

Алиса Эай