Жительницу Саратовской области осудили условно за покупку водительских прав

В Саратовской области вынесен приговор жительнице Аркадака, признанной виновной в приобретении водительского удостоверения через взятку.

В феврале 2024 года 34-летняя женщина передала 20 тысяч рублей инспектору РЭО ГИБДД через посредника для обеспечения успешной сдачи практического экзамена.

Несмотря на то, что подсудимая не признала вину, суд удовлетворил позицию гособвинения и назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Об этом сообщает пресс-службой областной прокуратуры.