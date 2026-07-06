Директор саратовской фирмы скрыл от налогов 14 млн рублей

Саратовский суд оштрафовал директора за сокрытие 14 млн рублей от налоговой.

50-летний руководитель коммерческой организации признан виновным в сокрытии средств, предназначенных для погашения налоговой задолженности.

Как сообщила региональная прокуратура, с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го бизнесмен переводил деньги через счета третьих лиц, пытаясь спасти от взыскания более 14 млн рублей.

Прокуратура Ленинского района доказала вину нарушителя. Суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом вся сумма задолженности — 14 млн рублей — в итоге была возвращена в бюджет.

Ольга Сергеева