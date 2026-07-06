Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова

Сергей Егоров назначен врип Вольского района.
— Назначение на должность временно исполняющего полномочия главы Вольского района не подлежит обсуждению. Знаю Сергея Игоревича Егорова как опытного руководителя. Он способен одновременно держать в фокусе и срочные проблемы, требующие немедленного решения, и стратегические социальные проекты, от которых зависит будущее территории большого района. Уверена, что управленческий опыт Сергея Игоревича позволит грамотно распределить ресурсы, уделить должное внимание отдаленным населенным пунктам, а еще, при его умении выстраивать диалог с жителями, оперативно реагировать на острые вопросы выстроить работу так, чтобы каждый житель чувствовал, что его голос услышан, а проблемы не остаются без внимания, – прокомментировала Алла Фетисова, Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области.
Полина Гуменюк, член Общественной палаты Вольского муниципального района:
— Узнав о том, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выдвинул Сергея Игоревича Егорова на должность ВРИО главы нашего района, многие из нас начали смотреть информацию о нем. Оказалось, что человек он не из «молодых, да ранних» – взрослый, состоявшийся руководитель. Более того, по служебной линии вырос до заместителя председателя регионального правительства, а ведь начинал с уровня сельского рабочего человека, прошедшего двухлетнюю срочную службу. Это не карьера по блату, извините за выражение, значит, Сергей Игоревич умеет и хочет работать. Подчеркну – умеет и хочет, что порой местной власти недостает. Будем надеяться на то, что опыт и налаженные контакты помогут ему исправить ту ситуацию, за которую прежнее руководство получило неудовлетворительную оценку. Вольский район ждет надежного, строгого, но понятного и близкого людям руководителя.
Новый глава — новые надежды: что говорят о назначении Сергея Егорова в Общественной палате и Совете ветеранов Вольска.
Член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Татьяна Топилина прокомментировала назначение Сергея Егорова:
— С завтрашнего дня к исполнению обязанностей главы Вольского района приступает Сергей Игоревич Егоров. На него временно возложены полномочия руководителя муниципального района. Сергей Игоревич – грамотный специалист с большим управленческим опытом, много лет проработавший в исполнительных органах области. Его профессионализм, стратегическое видение и умение работать на результат не вызывают сомнений. Жители и экспертное сообщество знают его как человека дела, способного находить выход из сложных ситуаций и брать на себя ответственность за принятые решения. Уверена, что Сергей Игоревич справится с поставленной задачей и выведет муниципалитет на новый уровень.
Вольские ветераны также надеются на опыт Сергея Егорова.
Ольга Шавыкина, председатель Совета ветеранов ВМР, Почетный гражданин земли Вольской:
- — У Сергея Игоревича Егорова есть опыт работы в органах власти, опыт руководства районом. Надеюсь, что на новом поприще в качестве главы Вольского района он будет учитывать, что наш район — это родина более 100 Героев Советского Союза, где сильны патриотические традиции. И, что немаловажно, новому главе района нужно будет помнить, что Вольск имеет статус исторического поселения, ведь это требует бережного отношения и определенного внимания к сохранению наследия предков.