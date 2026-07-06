Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова

Сергей Егоров назначен врип Вольского района.

— Назначение на должность временно исполняющего полномочия главы Вольского района не подлежит обсуждению. Знаю Сергея Игоревича Егорова как опытного руководителя. Он способен одновременно держать в фокусе и срочные проблемы, требующие немедленного решения, и стратегические социальные проекты, от которых зависит будущее территории большого района. Уверена, что управленческий опыт Сергея Игоревича позволит грамотно распределить ресурсы, уделить должное внимание отдаленным населенным пунктам, а еще, при его умении выстраивать диалог с жителями, оперативно реагировать на острые вопросы выстроить работу так, чтобы каждый житель чувствовал, что его голос услышан, а проблемы не остаются без внимания, – прокомментировала Алла Фетисова, Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области.

Полина Гуменюк, член Общественной палаты Вольского муниципального района:

— Узнав о том, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выдвинул Сергея Игоревича Егорова на должность ВРИО главы нашего района, многие из нас начали смотреть информацию о нем. Оказалось, что человек он не из «молодых, да ранних» – взрослый, состоявшийся руководитель. Более того, по служебной линии вырос до заместителя председателя регионального правительства, а ведь начинал с уровня сельского рабочего человека, прошедшего двухлетнюю срочную службу. Это не карьера по блату, извините за выражение, значит, Сергей Игоревич умеет и хочет работать. Подчеркну – умеет и хочет, что порой местной власти недостает. Будем надеяться на то, что опыт и налаженные контакты помогут ему исправить ту ситуацию, за которую прежнее руководство получило неудовлетворительную оценку. Вольский район ждет надежного, строгого, но понятного и близкого людям руководителя.

Новый глава — новые надежды: что говорят о назначении Сергея Егорова в Общественной палате и Совете ветеранов Вольска.

Член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Татьяна Топилина прокомментировала назначение Сергея Егорова:

— С завтрашнего дня к исполнению обязанностей главы Вольского района приступает Сергей Игоревич Егоров. На него временно возложены полномочия руководителя муниципального района. Сергей Игоревич – грамотный специалист с большим управленческим опытом, много лет проработавший в исполнительных органах области. Его профессионализм, стратегическое видение и умение работать на результат не вызывают сомнений. Жители и экспертное сообщество знают его как человека дела, способного находить выход из сложных ситуаций и брать на себя ответственность за принятые решения. Уверена, что Сергей Игоревич справится с поставленной задачей и выведет муниципалитет на новый уровень.

Вольские ветераны также надеются на опыт Сергея Егорова.



Ольга Шавыкина, председатель Совета ветеранов ВМР, Почетный гражданин земли Вольской: