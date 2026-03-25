Директор саратовской стройфирмы ответит за махинации с налогами почти на 100 млн

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании «Трест 7» Алексея Кузнецова.

Об этом сообщили в региональном Следственном комитете и прокуратуре.

По версии следствия, в 2020-2022 годах руководитель предоставлял в налоговые органы документы с недостоверными сведениями. В декларациях по НДС он необоснованно заявлял налоговые вычеты, а в отчетах по налогу на прибыль указывал расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями-партнерами. Это позволило компании уклониться от уплаты налогов на 83 миллиона рублей.

Кроме того, в 2024-2025 годах директор оформил лизинг автомобилей на 8 миллионов рублей, чтобы скрыть денежные средства организации от налоговых органов.

Кузнецову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Уголовное дело передано в суд.

Ольга Сергеева