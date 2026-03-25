Саратовских водителей за год оштрафовали на 2,5 миллиарда рублей

В 2025 году водители Саратовской области выплатили штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

Средства поступили в региональный бюджет. Об этом на заседании областной думы сообщил начальник ГУ МВД по региону Николай Ситников.

По данным главы главка, 750 комплексов автоматической фиксации нарушений за прошлый год выявили 3,1 миллиона нарушений ПДД.

Кроме того, Ситников рассказал о реализации проекта «Безопасный город». В его рамках планируется установить 450 камер, предназначенных для идентификации автомобилей и граждан, причастных к совершению преступлений. Увеличение числа камер направлено на повышение безопасности на дорогах и в общественных местах региона.

Ольга Сергеева