Директор строительной фирмы в Саратове осуждён за сокрытие налогов

В Саратовской области суд вынес приговор директору строительной фирмы за сокрытие 14 млн рублей от налоговой.

Следственный комитет по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной организации. Собранных доказательств оказалось достаточно для признания его виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что в период с декабря 2024 по сентябрь 2025 года директор, зная о наличии крупной налоговой задолженности у своей компании, применил схему уклонения. Он рассылал контрагентам распорядительные письма с требованием оплачивать товары и услуги напрямую поставщикам, минуя расчётные счета своей фирмы. Подобные действия позволили скрыть от принудительного взыскания более 14 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество осужденного наложен арест на общую сумму 17 миллионов рублей.

Инициатором расследования выступило Управление ФНС России по Саратовской области. Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что это не первое подобное нарушение со стороны фигуранта: ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление и получал судебный штраф в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Согласно примечанию к статье 199.2 УК РФ, крупным размером для данного преступления признаётся сумма, превышающая 15 миллионов рублей, а особо крупным — 45 миллионов рублей.

Ольга Сергеева