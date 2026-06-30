В Саратовской области весенние лесопосадки приняты без замечаний

В Саратовской области завершилась техническая приёмка лесных культур, заложенных весной 2026 года.

Контрольные мероприятия провели специальные комиссии в составе сотрудников лесничеств на территории 25 районов региона. Работа организована при поддержке Правительства Саратовской области и под контролем министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Что проверяли и зачем

Техническая приёмка — это не просто формальность, а обязательный этап контроля качества. Специалисты оценивали объём и качество фактически выполненных работ по закладке лесных насаждений, а также их соответствие доведённым до учреждений проектным заданиям. Комиссии провели натурное обследование каждого участка: проверяли качество подготовленной площади, состояние почвы, посадочного материала, соблюдение технологий создания культур и другие характеристики.

Почему это важно? Если при приёмке выявляются отступления от проекта — например, плохая приживаемость саженцев, несоответствие породного состава или ошибки в густоте посадки, — назначаются мероприятия по устранению недостатков. Это может быть дополнение лесных культур (подсадка новых деревьев вместо погибших) или корректировка агротехнического ухода. Повторная проверка уже показывает, исправлена ли ситуация. И так до тех пор, пока работа не будет выполнена на должном уровне.

«Посадить лес — это лишь половина дела. Если при последующей технической приёмке выявляются отступления от проекта, назначаются мероприятия по их устранению. Оценка проведённой „работе над ошибками“ даётся на повторной техприёмке. И так до тех пор, пока работа не будет выполнена на должном уровне», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Результат: без единого замечания

В этом году весеннее воспроизводство лесов охватило уже 1900 гектаров — почти половину годового плана. Проверка показала, что все посадки выполнены качественно.

«Претензий на сегодняшний день нет. Работы выполнены удовлетворительно. Дополнение лесных культур не требуется», — подчеркнул министр.

Это значит, что молодые сосны, дубы, акации и вязы были высажены с соблюдением всех технологий. Почва подготовлена правильно, корневая система не повреждена, густота посадки соответствует нормативам. Приживаемость — высокая, а значит, дополнительно подсаживать деревья не придётся. Это экономит и время, и ресурсы, а главное — гарантирует, что через несколько лет на месте этих посадок вырастет полноценный лес.

Где сажали и сколько

Наибольшие объёмы весенних работ выполнены в Воскресенском районе — почти 333 гектара. За ним следуют Лысогорский, Вольский, Красноармейский, Аткарский и Калининский районы. Всего посадки провели в 25 районах области.

80% лесных культур — это сосна, которая прекрасно адаптирована к засушливому климату региона. Оставшиеся 20% — лиственные породы: дуб, белая акация, вяз и другие.

Впереди — осень, цель — 4 тысячи гектаров

Весенние посадки завершены, но работа не останавливается. Осенью лесовосстановление продолжится — ещё 2100 гектаров будут засажены молодыми деревьями. Таким образом, общий показатель 2026 года достигнет 4 тысяч гектаров, как того требует региональный проект «Сохранение лесов».

Напомним, задача по лесовосстановлению поставлена Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона неоднократно подчёркивал: увеличение лесистости — это не только экология, но и защита полей от эрозии, естественная фильтрация воздуха и сохранение биоразнообразия.

Все мероприятия по воспроизводству лесов реализуются в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Качественная приёмка весенних культур — хороший сигнал к тому, что осенняя кампания также пройдёт успешно, и в этом году регион выполнит все взятые обязательства.

Ольга Андреева