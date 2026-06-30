Саратовский астроном-любитель сфотографировал огромные пятна на Солнце

Саратовец зафиксировал гигантские солнечные пятна, которые порождают полярные сияния.

Астроном-любитель Юрий Кумаков опубликовал уникальные снимки Солнца, на которых запечатлена мощная активность на поверхности звезды. Наблюдение велось через телескоп МАК90, и результаты впечатляют: на фото видна крупная группа пятен, расположенная в верхней левой части солнечного диска.

Согласно данным, которые приводит сам Кумаков в своём канале «Астрономия для всех», научное сообщество уже присвоило этой активной области номер 4478. По информации с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, данная группа стала самой крупной за весь 2026 год. Масштабы явления поражают: по личным подсчётам астронома, самое большое пятно в этой группе в полтора раза превышает диаметр Земли и продолжает расти.

Особое внимание учёный-энтузиаст уделил траектории движения этой области. По его прогнозам, 1 июля группа пятен №4478 окажется точно в центре солнечного диска, то есть будет направлена прямо на Землю. Это создаёт потенциальную угрозу:

«Если в этот момент в ней случится сильная вспышка, то полярных сияний нам не миновать». Пока же солнечная область ведёт себя относительно спокойно. Юрий Кумаков не исключает, что накопленная энергия может просто рассеяться без последствий, но допускает и сценарий мощного выброса.

Появление пятен на Солнце связано с выходом на поверхность мощных магнитных полей. Сами по себе пятна выглядят тёмными лишь потому, что они холоднее окружающей фотосферы (около 4000 К против 6000 К). Именно в таких областях с запутанными магнитными линиями чаще всего зарождаются солнечные вспышки и корональные выбросы массы — главные причины геомагнитных бурь на Земле.

Ольга Сергеева