Власти Саратовской области усилят контроль за управляющими компаниями

Часть полномочий Государственной жилищной инспекции передадут администрациям всех городов Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин поручил подготовить законопроект о передаче части полномочий ГЖИ администрациям всех городов региона. Документ планируется в ближайшее время внести на рассмотрение депутатов областной думы.

По словам главы региона, это решение позволит усилить контроль за деятельностью управляющих организаций. Большинство жалоб жителей области по вопросам ЖКХ касаются именно работы компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

Власти опираются на уже имеющийся опыт. Несколько лет назад отдельные полномочия ГЖИ передали администрациям Саратова, Энгельса и Балаково. Там для этого ввели специальные должности.

Как показывает практика, наиболее эффективными оказались регулярные рейды на местах. Благодаря этому в крупных городах удалось выстроить системную надзорную работу и оперативно решать многие проблемы жителей.

Теперь этот формат планируют распространить на все территории области с большим количеством многоквартирных домов.

Напомним, ранее в ГЖИ Саратовской области жители направили 14 198 обращений на коммунальную тематику.