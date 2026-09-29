Запись к врачам через «Макс»: что изменится для пациентов в Саратовской области

Глава региона поручил минздраву улучшить запись к врачам и разобрать все жалобы.

Роман Бусаргин сообщил, что перед и.о. министра здравоохранения Виталием Луцетом поставлена задача улучшить систему записи к врачам. Пациенты нередко жалуются на это, особенно при дистанционной записи.

Анализ показывает, что всё больше людей записываются к специалистам через мессенджер «Макс»: за 8 месяцев 2026 года так записались почти 190 тысяч человек. Это направление важно развивать и дальше.

Сейчас минздрав и министерство цифрового развития работают над тем, чтобы пациенты получали уведомления о подтверждении визита и могли заранее заполнить анкету для диспансеризации.

Губернатор также поручил разобрать все жалобы граждан на дистанционную запись. По каждому обращению нужно провести работу и доработать механизм, чтобы исключить проблемы.

Ольга Сергеева