Ровенский район закупает защиту от украинских БПЛА

В Ровенском районе установят защиту от БПЛА для трех объектов.

Администрация Ровенского района Саратовской области объявила аукцион на установку защиты от вражеских БПЛА. Речь идет о конструкциях с металлической сеткой на металлических опорах, закрепленных в земле бетоном. Ограждение должно защищать здания со всех сторон — и по бокам, и сверху.

Защита появится у трех объектов: центральной котельной и Варфоломеевского водозабора в поселке Ровное, а также школы в селе Приволжское. Общая площадь ограждений составит почти 900 квадратных метров.

Максимальная цена контракта — 1,7 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 6 октября, итоги подведут 7 октября. На установку ограждений отведено 15 дней.

Ольга Сергеева