Эксперт ПИУ РАНХиГС о машиностроении и новых материалах

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Обеспечение технологического лидерства страны стало возможным благодаря адресным мерам в соответствующих национальных проектах. Так, национальный проект «Новые материалы и химия» помогает наладить выпуск приоритетной продукции, которая не имеет российских аналогов, сформировать новые кооперационные связи и технологические цепочки. Все благодаря механизму кластерной инвестиционной платформы.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС , доцент кафедры корпоративной экономики Владимир Гусев отмечает:



«Обеспечение промышленного роста и технологического лидерства страны стало возможным благодаря Указу Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и адресным мерам поддержки новых сфер деятельности в соответствующих национальных проектах. В Указе определены семь важнейших национальных целей (проектов), в том числе – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Достижение конкретных показателей национальных целей и проектов, решение задач в рамках данного Указа определит развитие нашей экономики в ближайшие годы.

В конце сентября в Российской Федерации традиционно отмечаются День машиностроителя (27 сентября) и День работников атомной промышленности (28 сентября). В настоящее время отечественный промышленный комплекс демонстрирует устойчивый рост, реализует масштабные проекты, используя инновационные разработки и передовые технологии, ведёт активную деятельность по цифровой трансформации производственных процессов. Благодаря инженерам, конструкторам и квалифицированным рабочим в стране создаются новые, не имеющие аналогов технологии – станки, двигатели, робототехника, беспилотные авиационные системы, металлоконструкции, выполняются заказы для добывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта, медицины. В частности, национальный проект «Новые материалы и химия» в рамках реализации цели «Технологическое лидерство» поможет наладить в нашей стране выпуск важной продукции, которая не имеет российских аналогов.

Высокие темпы роста в настоящий момент демонстрирует отечественный нефтехимический комплекс. В ближайшее время большая сумма государственных средств будет выделена на запуск собственного производства крайне важных для различных секторов промышленности полимерных гранул. О стратегическом решении Правительства РФ по запуску данного проекта заявил его Председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. «В условиях беспрецедентных санкций мы помогаем российскому бизнесу наладить выпуск приоритетной химической продукции, которая не имеет аналогов в мире, — пояснил он. — Необходимо сформировать новые кооперационные связи, технологические цепочки между предприятиями».

Премьером подписано распоряжение о направлении в 2026–2031 годах свыше 5,8 млрд рублей на субсидирование льготной ставки по кредиту на реализацию инвестиционного проекта «Создание производства импортозамещающей химической продукции (ПЭТФ, ПБТ) на основе современной технологии». Новое высокотехнологичное производство будет запущено на базе псковского завода «Титан-Полимер». На предприятии будут выпускаться полимерные гранулы, которые являются сырьём для получения полиэфирных волокон и нитей, плёнок, нетканых материалов, инженерных пластиков, бутылочных заготовок и ряда композиционных материалов. В настоящее время они широко востребованы в текстильной промышленности, машиностроении, автопроме, электронной индустрии, медицине и многих других секторах. Общая стоимость инвестиционного проекта после его завершения превысит 21 млрд рублей. Собственные средства ООО «Титан-Полимер» составят более 4,2 млрд рублей, остальные планируется привлечь с помощью льготного кредита. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие производства химической продукции», который входит в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия». Говоря о принятом инвестиционном решении на совещании с вице-премьерами 21 сентября 2026 года, Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что оно направлено на укрепление технологического суверенитета страны и поможет российскому бизнесу наладить выпуск приоритетной нефтехимической продукции, сформировать новые кооперационные связи и технологические цепочки. Проект реализуется в рамках кластерной инвестиционной платформы — сравнительно нового инструмента, направленного на предоставление льготных кредитов российским промышленным предприятиям для реализации инвестиционных проектов.

Механизм субсидирования производства отечественного нефтегазового оборудования должен действовать в течение двух-трех лет после получения сертификата, при достаточно ёмком рынке можно постепенно от него уходить. Таким мнением с журналистами поделился глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF. «На первых порах, несомненно, стимулирование со стороны государства есть. У нас по целому ряду национальных проектов технологического лидерства этот инструмент внедрен. Он достаточно затратный для нас и, на наш взгляд, должен действовать на протяжении двух-трех лет после получения сертификата на готовое изделие», — сказал он.

По ряду типов продуктов, где рынок достаточно ёмкий, можно постепенно отказываться от государственного субсидирования. «А по некоторым проектам, наверное, можно будет говорить о внедрении национального режима в закупках в государственных компаниях, и не только в государственных компаниях, а в целом, преференций для российских решений, для отечественных», – отметил Антон Андреевич. «Меры национального режима можно было бы распространить и на технологические процессы, например, внести изменения в законодательство о недрах. То есть, разработка недр должна сопровождаться определенным набором требований относительно спроса на российские решения: машиностроительные, технологические, цифрового программного обеспечения, индустриального и так далее», — сказал министр.

Минпромторг РФ прорабатывает субсидирование отечественных производителей литий-ионных батарей. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF. «Мы видим запрос со стороны промышленности на дополнительные инструменты стимулирования спроса. В настоящее время мы совместно с российскими производителями прорабатываем механизм предоставления субсидии отечественным компаниям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции», — сказал он. Условием для получения поддержки будет включение производимых изделий в реестр российской промышленной продукции. «Мы рассчитываем, что этот инструмент станет важным драйвером для развития отрасли», — отметил министр.

Серийное производство оборудования для сетей LTE и 5G запустят в подмосковной Дубне осенью 2026 года. Инвестиции в разработку продукта составили 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Инвестиции Yadro в разработку нового радиомодуля составили 1,2 млрд рублей. Уже осенью этого года серийное производство оборудования планируется запустить на заводе Yadro Фаб Дубна в одноимённой особой экономической зоне. Это позволит продолжить развитие отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и расширять производство оборудования для сетей LTE и 5G», — процитировали в пресс-службе зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Уточняется, что новый радиомодуль предназначен для работы в сетях LTE и 5G и поддерживает сразу два частотных диапазона — 2 100 и 2 600 МГц. Объединение двух диапазонов в одном устройстве позволяет оператору сократить количество оборудования, необходимого для работы базовой станции.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о старте специальной программы «Парк Инвест». В ее рамках резиденты индустриальных парков «Храброво» и «Черняховск» могут претендовать на господдержку в размере от 5 до 150 млн рублей, сообщил Беспрозванных. «Создаем условия, чтобы инвестору было выгодно запускать новые производства именно в Калининградской области. На эти цели уже работают наши индустриальные парки «Черняховск» и «Храброво», теперь мы дополняем существующую инфраструктурную поддержку финансовой. По программе «Парк Инвест» предприниматели могут привлечь финансирование от 5 до 150 миллионов рублей всего под 3% на самые затратные этапы запуска предприятия — строительство, приобретение оборудования и техники», — сказал глава региона. В целом на «Парк Инвест» власти Калининградской области выделили 200 млн рублей. Прием заявок на участие в проекте «Парк Инвест» откроется 5 октября 2027 года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», ее оператором выступает центр «Мой бизнес» Калининграда.

С хорошими итогами подходит к своему профессиональному празднику 28 сентября и российская атомная отрасль. Например, Государственная корпорация «Росатом» и «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) подписали контракт на строительство двух энергоблоков АЭС «Балхаш» общей мощностью 2,4 ГВт. Данное соглашение государственные компании заключили на Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Российский «Росатом» возглавит международный консорциум и будет отвечать за весь проект — от проектирования и закупки оборудования до строительства, запуска станции и её передачи заказчику. Получить лицензию и начать строительство АЭС «Балхаш» планируется в 2027 году. Ввести станцию в эксплуатацию предполагается в течение ближайших десяти лет, сообщили СМИ глава «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Также «Росатом» планирует в ближайшие годы принять самое активное участие в освоении российской Арктики. «Потребность в кадрах для арктических проектов госкорпорации до 2030–2035 годов может составить до 200 тыс. человек», – заявил в интервью агентству «Эксперт» 1 сентября 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, для привлечения людей в Арктику недостаточно вахтовой работы и высокой зарплаты – необходимы развитая городская среда, школы, медицина, спорт и возможности профессионального роста.

Также Лихачев рассказал о финансово-экономической модели развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Очень важно одновременно с индустриальным освоением территории развивать порты, железные дороги, флот и обеспечивать гарантированную возможность перевозки грузов в тёплый сезон. По словам главы «Росатома», до 2030 года на эти проекты потребуется около 5 трлн рублей, и ещё столько же – в следующие пять лет. Источниками финансирования должны стать частные и государственные средства, а также заемные средства и международное финансирование. По словам главы госкорпорации: «На эти деньги будет расшита транспортная инфраструктура, коренным образом переоснащен флот — и речь не только о ледоколах, но и о торговых судах ледового класса, необходимого для выполнения задач в этих широтах. Но важно понимать: это не деньги, зарытые в мерзлую землю. Это другой уровень доходов бизнеса, другой уровень доходов бюджета».

В целом рост в российской экономике доли промышленного производства является безусловным приоритетом в деятельности руководства нашей страны. Данное обстоятельство касается не только количественных индикаторов, например, увеличения выпуска промышленных товаров для российской индустрии, производства товаров народного потребления и продуктов питания для населения, но и прикладных результатов развития промышленности: обновления технологий и применяемого оборудования, развития всех видов наземного и воздушного транспорта, вывода на товарный российский и международный рынок новых материалов нефтяной и химической отрасли. В том же ряду — обеспечение передовыми технологиями предприятий российской энергетики, сельского хозяйства, отечественной системы здравоохранения и сферы туризма.

Безусловно, вопросы возрождения отечественного промышленного производства и технологической независимости должны находиться во главе угла российской промышленной политики. В настоящее время, в непростой для нашей Родины период нужно строить такую экономику, которая была бы независимой от недружественных России стран, и при этом позволяла бы насыщать внутренний рынок важной для народного хозяйства продукцией, успешно поставлять лучшие образцы изделий на экспорт, добиваться промышленного суверенитета Российской Федерации в глобальном мировом хозяйстве. А для этого нужно как создавать прорывные, инновационные, не имеющие аналогов в мире передовые технологии (подобные возможности у РФ имеются), так и возрождать лучший опыт наших предшественников, инженеров, изобретателей и конструкторов Российской империи и Советского Союза».

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