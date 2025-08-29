Дистрибьютор «Светофора» нарушил закон о торговле в Саратовской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области выявило нарушение со стороны логистической компании «Саратов Ритейл Сервис», являющейся дистрибьютором известной торговой сети «Светофор».

Компания включила в договоры поставки условие, согласно которому оплата товара должна производиться только после его реализации в магазинах сети.

Данное требование противоречит закону о торговле, устанавливающему максимальный срок оплаты для продуктов питания с длительным сроком хранения — не более 40 календарных дней. Нарушение затронуло интересы 28 поставщиков, вынужденных привлекать дополнительные средства для компенсации задержек платежей, что может негативно сказаться на ценах для потребителей и инвестициях в развитие производства.

УФАС признало компанию нарушителем, выдало предписание об устранении нарушений до 31 октября и рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее торговая сеть «Светофор» неоднократно становилась объектом внимания контролирующих органов в связи с продажей некачественной и фальсифицированной продукции, а также нарушениями условий хранения товаров.