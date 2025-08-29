Федеральные эксперты зафиксировали усиление позиций саратовского губернатора

Независимое рейтинговое агентство «Политброкер» зафиксировало укрепление политических позиций губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Аналитики связывают это с продуктивной встречей с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава региона отчитался о социально-экономическом развитии области.

Особое внимание на встрече было уделено комплексной поддержке участников специальной военной операции. Губернатор подробно доложил о реализации 37 мер поддержки, включая региональную программу «Наши герои» и открытие реабилитационного центра на базе учреждения «Кристалл». Во всех муниципалитетах созданы должности заместителей глав по патриотической работе, которые занимают участники СВО.

Значимые результаты достигнуты и в транспортной сфере: при поддержке федерального центра запущены речные перевозки на судах «Валдай», проведена модернизация трамвайной сети Саратова. В области здравоохранения создан современный медицинский кластер, включающий новые онкологический и противотуберкулезный диспансеры, инфекционную больницу и корпус детской клинической больницы.

Политолог Александр Казаков отметил: «Тот факт, что глава государства заслушал подробный доклад о социально-экономическом развитии региона не в электоральный цикл, — показатель доверия и поддержки реализуемых проектов в Саратовской области».