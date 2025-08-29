В Пугачёве новые тротуары связали центр города с отдалёнными микрорайонами

В Пугачёвском районе завершено строительство новых тротуаров в рамках региональной программы благоустройства, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Пешеходные дорожки появились в посёлке Нефтяников и совхозе Пугачёвский, что обеспечило удобную связь между отдалёнными районами и центром города.

В посёлке Нефтяников дополнительно установлена новая линия освещения для безопасности пешеходов в тёмное время суток. Всего в регионе уже отремонтировано около 50 участков тротуарной сети в 15 районах области.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин отметил, что при благоустройстве особое внимание уделяется созданию безопасных подходов к социально значимым объектам: школам, детским садам и медицинским учреждениям. Работы продолжаются в 33 муниципальных образованиях региона.