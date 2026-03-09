На фронте спецоперации геройски погиб отважный боец из Саратова Милованов Виталий

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб житель Саратова Виталий Милованов.

О гибели земляка сообщила городская администрация.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор. Глава региона подчеркнул, что Виталий Милованов навсегда останется в истории страны как пример мужества, отваги и верности воинскому долгу.

В мэрии областного центра также обратились к семье погибшего. В соболезнованиях отмечается, что саратовец отдал свою жизнь, защищая безопасность и мирное будущее Родины.

Ольга Сергеева