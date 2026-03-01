Для Энгельса закупают саженцы цветов

Глава Энгельсского района Максим Леонов подвел промежуточные итоги работы коммунальных служб и обозначил новые задачи на заседании штаба по благоустройству.

О принятых решениях чиновник рассказал в соцсетях.

За прошедшую неделю с улиц города было вывезено более шести с половиной тысяч кубометров снега. Почти 70 тысяч квадратных метров территории расчищали вручную, а дорожное полотно общей протяженностью 245 километров обработали с помощью спецтехники.

Среди первоочередных задач Леонов поручил подчиненным активизировать кошение камыша, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров. Также он дал распоряжение ускорить приобретение рассады цветов, которую высадят на клумбы с наступлением тепла.

Кроме того, районная администрация взялась за визуальную идентификацию коммунальной техники. Как пояснил глава района, теперь машины муниципальных предприятий будут украшены специальными логотипами — чтобы жители без труда могли определить, какая служба занята на конкретном объекте. Разработка брендирования уже стартовала, а некоторые организации полностью завершили этот этап.

В сфере обращения с отходами также произошли изменения. Леонов сообщил о внесении в федеральную информационную систему всех реквизитов контейнерных площадок. Эти данные передадут региональному оператору для окончательного утверждения. Новая система позволит более точно отслеживать объемы собираемого мусора. Для координации действий с ОАО «Ситиматик» уже сформирована специальная «дорожная карта».