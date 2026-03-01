Молодой саратовец попался на автокраже

Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества из чужого автотранспорта.
Инцидент произошел в областном центре, о чем проинформировали в главке МВД региона.
За помощью к стражам порядка обратился 32-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестные повредили замок в его машине, которая была оставлена возле жилого дома на улице Кавказская. Из салона пропали аудиоколонки (две штуки), планшетный компьютер и дверные подиумы. Общая стоимость похищенного оценена владельцем в 25 тысяч рублей.
По данному факту следственные органы инициировали уголовное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 26-летний житель Заводского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
Задержанный полностью сознался в содеянном. В объяснении он указал, что похищенные вещи сбыл случайному прохожему.
Ольга Сергеева