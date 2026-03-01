В Саратове под колёса машины попала 66-летняя пенсионерка

В Кировском районе Саратова под колеса легковушки попала пожилая горожанка.

Информацию об этом предоставили в управлении Госавтоинспекции по области.

Инцидент зафиксирован на Соколовогорской улице 28 февраля. Как предварительно установлено, возле дома № 11 в районе полудня водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода. За рулем отечественной машины находился 20-летний молодой человек.

В результате происшествия телесные повреждения получила 66-летняя женщина. Ее доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медпомощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали случившегося и выясняют степень ответственности каждой из сторон.

Ольга Сергеева