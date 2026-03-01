В Саратове под колёса машины попала 66-летняя пенсионерка

В Кировском районе Саратова под колеса легковушки попала пожилая горожанка.
Информацию об этом предоставили в управлении Госавтоинспекции по области.
Инцидент зафиксирован на Соколовогорской улице 28 февраля. Как предварительно установлено, возле дома № 11 в районе полудня водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода. За рулем отечественной машины находился 20-летний молодой человек.
В результате происшествия телесные повреждения получила 66-летняя женщина. Ее доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медпомощи.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали случившегося и выясняют степень ответственности каждой из сторон.
Ольга Сергеева