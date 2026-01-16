Световые столбы в небе: в Саратовской области ночью наблюдают редкое зимнее чудо

Вертикальные световые столбы в ночном небе заметили саратовцы.

В ночь на 16 января на ферме «Добрая лошадь» в Лысогорском районе вновь зафиксировали завораживающее оптическое явление — вертикальные световые столбы. Это природное явление возникает при сочетании сильных морозов и безветренной погоды.

Как пояснил метеоролог Максим Червяков, при температуре ниже –15°C в воздухе образуются плоские ледяные кристаллы, которые отражают свет от наземных источников — фонарей, фар, окон — и создают в небе эффект световых колонн. Лучшее время для наблюдения — поздний вечер или раннее утро. Для съёмки специалисты советуют выбирать открытые возвышенные места: обзорные площадки Лысой или Соколовой горы, набережную или верхние этажи зданий в Саратове.

Очевидцы могут делиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #световыестолбысаратов.

Ольга Сергеева

Фото: ТГ-канал Добрая лошадь.