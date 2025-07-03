Саратовцам презентовали книгу «20 Великих битв Второй мировой войны»

В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялась презентация авторской книги «20 Великих битв Второй мировой войны 1939-1945 гг.».

Мероприятие организовано в рамках автопробега памяти «От моря и до моря. И помнит мир спасенный» Российского Союза ветеранов совместно с ДОСААФ России и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Презентацию провел автор-составитель книги – подполковник, военврач, вице-президент Северо-Западной ассоциации ветеранов боевых действий, член Русского географического общества Сергей Полонский. В своем выступлении он поделился историей написания книги и значением каждой из представленных битв.

Мероприятие собрало представителей военно-патриотических, общественных и молодежных организаций. В ходе презентации автор провел викторину среди юных зрителей, в которой самый активный участник, продемонстрировавший наибольшие знания об истории Великой Отечественной войны, получил экземпляр книги с автографом.

С приветственным словом к участникам обратились директор Музея истории СВО Наталья Речман, председатель Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Юрий Усынин, а также заместитель председателя ДОСААФ России Саратовской области Олег Афонин. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди молодежи.

В завершение мероприятия Сергею Полонскому была вручена памятная медаль от регионального отделения Российского Союза ветеранов и памятные сувениры с символикой Саратовской области.

Торжественное событие завершилось церемонией возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

Маршрут Международной героико-патриотической экспедиции «От моря до моря. И помнит мир спасенный» пролегает через 50 городов России, Казахстана, Монголии и Китая, а завершится в Москве 3 сентября 2025 года — в день окончания Второй мировой войны. В рамках экспедиции запланировано передать в библиотеки 2000 экземпляров книг, изданных к 80-летию Победы. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.