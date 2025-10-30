Проект бюджета на 2026 год рассмотрят депутаты облдумы

Главный финансовый документ региона на 2026 год будет направлен на рассмотрение в областную думу до конца текущей недели.

Об этом в ходе заседания областного правительства сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что подготовка документа завершена. Основными приоритетами остаются подавляющая часть расходов на социальную сферу и сохранение всех региональных программ развития.

Бусаргин также озвучил несколько важных точечных решений.

Саратовская область, несмотря на колоссальную бюджетную нагрузку, приступила к реализации нового этапа программы переселения из аварийного жилья. С учетом областного и федерального финансирования сумма на ее реализацию в ближайшие три года составит более 5,5 млрд рублей.

Сохранены все действующие меры социальной поддержки, которых в регионе насчитывается более 150. Различные выплаты получает каждый третий житель области. При этом в проекте бюджета также учтены расходы на расширенные меры поддержки молодых специалистов, семей и другие направления.

Объем средств, направленных на поддержку муниципалитетов, составит 57,7 млрд рублей. Нецелевая финансовая помощь вырастет более чем на 10%, — информирует пресс-служба областного правительства.

Подготовила Наталья Мерайеф