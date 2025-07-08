Для Саратова разработают новую дорожную программу

Вопрос развития дорожной инфраструктуры Саратова является одним самых актуальных для жителей и особенно автомобилистов.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Считаю правильным, что решать его нужно комплексно. В областном центре немало участков, которые уже привели в порядок благодаря национальным проектам и госпрограммам. На ремонт проезжих частей выделяются и средства регионального бюджета. Это позволяет решать первоочередные вопросы. Однако для крупнейшего муниципалитета области необходим другой подход.

Поэтому принято решение разработать новую программу, в рамках которой планируем в течение трех лет направлять дополнительное финансирование на обновление городских улиц. Приводить в порядок дороги начнем в 2026 году. Сейчас перед муниципалитетом стоит несколько важных задач. В первую очередь нужно проанализировать текущее состояние покрытия на основных магистралях. На основе этого разработать список улиц, которые первыми войдут в региональную программу. Важно выбирать участки с наибольшим трафиком движения, — отметил глава региона.