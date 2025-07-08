Панков: Расширен перечень преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства

Депутаты единогласно поддержали законопроект, разработанный по поручению Вячеслава Володина.
Речь идет о лишении приобретенного гражданства тех, кто совершает преступления против нашего общества и страны.
Закон этот наболевший. И запрос на него со стороны общества большой. Не редкость, когда «новые граждане» совершают самые тяжкие преступления. В том числе, против половой неприкосновенности наших жителей, детей.
Расширен перечень преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Вне зависимости от срока давности.
Это и:
— совершений насильственных действий сексуального характера;
— призывы к терроризму, нанесение вреда критической информационной инфраструктуре;
— а также сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России, пропаганда нацистской символики и многое другое.
Законопроект принят в первом чтении. Работа над ним будет продолжена, чтобы пресечь все попытки навредить нашей стране и жителям.