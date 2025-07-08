«ЭнергосбыТ Плюс» проверяет, как управляющие организации готовят дома к холодам





Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проверяют работу управляющих компаний по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. В соответствии с законодательством в течение лета УК, ТСЖ и ЖСК обязаны подготовить внутридомовые системы к приёму тепла, а в отопительном сезоне — обеспечить качественную работу тепловых узлов для равномерного распределения тепла внутри каждого здания.

До начала осенне-зимнего периода управляющие организации должны реализовать ряд мероприятий.

Среди них:

— опрессовка и промывка труб внутри дома;

— замена нерабочих задвижек и ветхих общедомовых сетей;

— утепление труб в подвале;

— проверка наличия герметизации вводов тепловых сетей и её качества;

— оснащение термометрами и манометрами;

— установка расчётного сужающего устройства;

— восстановление проектной схемы отопления при её изменениях ранее.

Энергетики обращают внимание, что трубы отопления внутри дома и тепловые сети за его пределами являются единым целым, звеньями общей системы централизованного теплоснабжения. Поэтому даже подготовленные к зиме уличные коммуникации не смогут гарантировать тепло в доме, если сам этот дом к холодамне готов.

Проверку работы управляющих организаций специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» будут продолжать до сентября. Жители могут контролировать их действия. «График проверки технической готовности к отопительному периоду теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций многоквартирных домов» размещён на сайте энергокомпании https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/.

