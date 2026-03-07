Для саратовцев появятся новые остановки маршрутов скоростного трамвая в 2026 году

В мэрии Саратова ответили на просьбы вернуть остановку «Прудный проезд».

Городской комитет по транспорту отреагировал на обращения жителей, недовольных отсутствием некоторых остановок на трамвайных маршрутах. Особенно активно горожане просят восстановить остановочный пункт «Прудный проезд», которым удобно пользоваться пенсионерам и местным жителям.

В администрации пояснили, что сейчас идет разработка регионального комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения. Именно эти документы, по словам чиновников, станут основой для принятия решений о необходимости тех или иных остановок.

«Данными документами будет обоснованно определена потребность в новых остановочных пунктах, в том числе и восстановление исключенных из схемы движения маршрута при реконструкции», — сообщили в комитете.

Ольга Сергеева