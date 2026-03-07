Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области остаётся на прежнем высоком уровне

В Саратовской области заболеваемость ОРВИ стабилизировалась, но выросло число случаев COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация по сезонным инфекциям в регионе остается без резких изменений. Согласно оперативным данным областного минздрава, за минувшую неделю зафиксировано 13 965 случаев ОРВИ, что всего на 0,29% ниже показателей предыдущей недели. При этом количество госпитализаций выросло на 0,2%.

Общий эпидемический порог снижен на 3,7%, однако среди школьников и взрослого населения он незначительно превышен. С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 3 634 случая гриппа, вызванного различными штаммами.

Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За семь дней выявлено 53 новых случая COVID-19 — это на 12,7% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 14 детей и одна беременная женщина.

Ольга Сергеева