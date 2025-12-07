Для саратовских больниц закупили 800 единиц современного оборудования

В Саратовской области на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 2,5 млрд рублей.

Средства выделяются в рамках реализации президентской программы модернизации здравоохранения.

Объём финансирования позволит провести масштабные работы. Планируется капитальный ремонт в двенадцати медицинских организациях, установка 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также закупка почти 800 единиц современного оборудования. В перечне — флюорографы, маммографы, аппараты для рентгенографии и компьютерной томографии. Кроме того, регион получит передвижной медицинский комплекс и семь новых автомобилей.

Как отметил в своих социальных сетях губернатор Роман Бусаргин, системная работа по реализации президентских инициатив последних лет позволила значительно укрепить региональную систему здравоохранения. Результатом стали обновлённая инфраструктура, а также рост качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Ольга Сергеева