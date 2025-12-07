В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью в декабре

В Саратове стартовал Кубок России по морскому многоборью.

В бассейне «Саратов» открылись всероссийские соревнования и Кубок федерации по морскому многоборью. На состязания в дисциплинах троеборья и двоеборья съехались свыше 400 спортсменов из 13 российских регионов.

С напутствием к участникам обратились министр спорта области Олег Дубовенко, президент Всероссийской федерации многоборья Алексей Логинов и глава региональной федерации Виктор Кузнецов.

«Рад приветствовать сильнейших спортсменов на саратовской земле. Морское многоборье воспитывает сильных духом людей. Эти старты – завершающие в сезоне, желаю каждому показать всё, на что вы способны», — сказал Олег Дубовенко.

Ольга Сергеева