В Саратовской области за навигационный период инспекторы поймали 21 пьяного судоводителя

Навигация для маломерных судов в Саратовской области завершится 8 декабря.

Сезон навигации для владельцев лодок, катеров и гидроциклов в Саратовской области официально закрывается. Итоги периода подвели в Главном управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, за время навигации инспекторы ГИМС составили почти 1,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Наиболее частыми были нарушения правил плавания. Однако фиксировались и более серьёзные случаи: к ответственности привлекли 21 судоводителя, управлявшего маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.

«Зарегистрировано 5 происшествий на воде, в результате которых погиб один человек», — сообщили в МЧС.

Ольга Сергеева