Для саратовских участников СВО упростили получение соцподдержки

В регионе упростили процесс получения мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

С 1 февраля военнослужащие и ветераны спецоперации могут в режиме одного окна в МФЦ оформить следующие самые востребованные льготы:

— освобождение от платы за детские сады в государственных образовательных организациях;

— обеспечение обучающихся 5-11 классов бесплатным питанием;

— зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня;

— внеочередной перевод ребенка в ближайшую к месту жительства школу;

— бесплатное посещение кружков и секций в государственных организациях.

Напомним, на сегодняшний день на территории Саратовской области действует свыше 30 различных льгот, которыми могут воспользоваться участники СВО и их близкие. «Упрощение процедуры их получения — одно из приоритетных направлений наряду с работой по расширению самих мер поддержки», — отметил Роман Бусаргин.

