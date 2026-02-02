Мэрия Саратова предупреждает о новом снегопаде и морозах

В Саратове ожидается снежная ночь и понижение температуры воздуха.

По информации мэрии, в ближайшую ночь в Саратове прогнозируются осадки и значительное похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -19…-21°C, днём ожидается около -13°C. Снег возможен в ночные и утренние часы.

Администрация предупреждает о возможных сложных погодных условиях: ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 метров, образовании снежных заносов и гололедицы. В случае возникновения нештатных ситуаций горожанам следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 659-659.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, с 4 февраля в регионе установится сухая и морозная погода.

Ольга Сергеева