Губернатор Бусаргин напомнил о вкладе саратовских участников ВОВ в победу под Сталинградом

В день 83-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил вклад региона в общую Победу.

Он напомнил о ключевом стратегическом объекте — железнодорожной линии «Волжская рокада», построенной за несколько месяцев для снабжения осаждённого города. Через область также проходила важная автомобильная трасса, которую называли «Дорогой жизни».

На фронтах Сталинградской битвы сражались около 50 тысяч уроженцев региона. Восемьсот саратовцев были награждены медалью «За оборону Сталинграда», пятеро получили звание Героя Советского Союза.

«Эти подвиги бессмертны, а их историческую значимость невозможно переоценить. Слава победителям! Низкий поклон ветеранам!» — сказал губернатор.

Ольга Сергеева