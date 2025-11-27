Итоги государственной аттестации 2025 года подвели на коллегии министерства образования

В историческом парке «Россия — Моя история» состоялось заседание коллегии министерства образования Саратовской области.

Участники подвели итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2025 году.

Как сообщает министерство образования региона, в мероприятии приняли участие представители правительства области, руководители органов управления образованием и образовательных учреждений. С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства области Владимир Попов.

«Сегодня наше профессиональное сообщество собралось, чтобы подвести итоги большой и важной работы за 2025 год. Это не просто формальный отчет, а возможность объективно оценить наши общие усилия, проанализировать успехи и, что не менее важно, обозначить те точки роста, которые у нас, безусловно, есть», — отметил Попов.

На заседании проанализировали результаты экзаменов и обсудили задачи на следующий учебный год. Особое внимание уделили вопросам повышения объективности проведения ГИА и методической поддержки школ.

В рамках заседания с докладами выступили заместитель министра образования Никита Вдовин, начальник отдела государственной итоговой аттестации Светлана Кисурина, ректор Саратовского областного института развития образования Лариса Живцова, директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Билюков и председатель комитета образования Балаковского муниципального района Галина Склемина.

По итогам заседания разработан проект решений, направленный на повышение качества общего образования в регионе. План включает анализ результатов экзаменов и всероссийских проверочных работ, корректировку учебных программ и развитие системы повышения квалификации учителей.

«Перед нами стоят амбициозные задачи: повышать качество образования для каждого ребенка, независимо от его места жительства, создавать условия для раскрытия талантов, внедрять современные технологии и методики. Именно для этого мы сегодня детально разбираем все сложные моменты прошедшей аттестационной кампании. Проект решения, который будет представлен сегодня, – это не финальный документ, а основа для нашей дальнейшей работы. Он должен стать четким и эффективным планом действий на следующий год», — отметил министр образования области Александр Пажитнев.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения работников образования. Почётными грамотами и благодарностями министерства отметили специалистов, проявивших высокий профессионализм в организации и проведении государственной итоговой аттестации.

Подготовила Ольга Сергеева