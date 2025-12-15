Саратовцам назвали сроки доставки пенсий через почту в новогодние праздники

В Саратовской области утверждён график доставки пенсий и соцвыплат на праздничный период.

Об этом сообщили в отделении Почты России.

Выплаты за декабрь 2025 года будут производиться в обычном порядке до конца текущего месяца. Доставка январских пенсий и пособий начнётся уже 3 января 2026 года, по стандартному графику работы почтовых отделений.

Уточнить информацию можно через бесплатный контакт-центр 8 (800) 100-00-00 или на официальном сайте Почты России, где в личном кабинете доступны актуальные данные о выплатах и управление доставкой.

Ольга Сергеева